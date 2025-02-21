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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 21 февраля 2025 20:32
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ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер в ходе контроля транспортных средств был остановлен автомобиль марки ВАЗ 21093, прибывший из Абхазии. По результатам осмотра автомобиля с применением МИДК, последующего досмотра в салоне была выявлена нелегально ввозимая табачная продукция.

Сигареты обнаружены на заднем пассажирском сидении в детской сумке-переноске. В ней находилось 280 пачек (5600 штук) сигарет «K. Ritter». В ходе опроса водитель пояснил, что табачные изделия он приобрел для себя и в подарок знакомым.

В соответствии с законодательством, для личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Табачная продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 и ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 21 февраля 2025 20:35

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