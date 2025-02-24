ГЕОРГИЙ ГАБУНИЯ: «ТРЕБОВАНИЯ К ЦИК В БОЛЬШЕЙ СВОЕЙ ЧАСТИ ЗАВЕДОМО НЕРЕАЛИЗУЕМЫ»

В первом пункте речь идет о полной замене членов участковых избирательных комиссий. Здесь надо сказать, что с учетом прежде всего сроков, оставшихся до проведения выборов, технически проделать такую работу невозможно. Но самое главное, здесь есть правовая основа того, как это нужно делать. Согласно части третьей статьи 9 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного собрания – Парламента РА» – это один из законов, который регулирует в том числе выборы главы государства. Она гласит: «избирательные участки образуются окружными избирательными комиссиями на основании представлений глав местных администраций. Избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 40 дней до выборов».

Мы понимаем, что юридически сейчас заняться пересмотром состава образованных избирательных участков закон нам этого делать не позволяет», –пояснил Габуния.

Что касается обеспечения видеофиксацией на избирательных участках, Габуния сказал:

«Если отталкиваться от количества избирательных участков – их у нас 154 объекта – обеспечить видеооборудованием с возможностью онлайн-передачи данных, протянуть высокоскоростной интернет, обеспечить их бесперебойное питание и всё остальное – это вопрос достаточно сложный технически, и его реализация, я думаю, займет не менее месяца, да, с учетом количества, даже если мы бросим на это все свои силы».

Комментируя пункт «обеспечить доступ наблюдателей к контролю за работой избирательных комиссий», Георгий Габуния отметил, что с точки зрения права есть очень серьёзная особенность.

«У нас есть статья 24 закона «О выборах депутатов», в данном случае главы государства. У нас два закона: это «О выборах президента РА» и «О выборах депутатов Народного собрания – Парламента РА», но часть правоотношений регулируется одним законом, часть правоотношений регулируется другим законом. Что касается наблюдателей, кандидат имеет право назначить в избирательном округе, где он зарегистрирован, до двух наблюдателей на каждый избирательный участок – это норма Конституционного закона, соответственно, внести изменения в Конституционный закон за такие сроки невозможно», – проинформировал Габуния.

По поводу количества бюллетеней от общего числа избирателей, выдача бюллетеней и так далее Габуния отметил, что там очень много тонкостей.

«В общем, я скажу так: требования к ЦИК в большей своей части заведомо нереализуемы», – подытожил он.