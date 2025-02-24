НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ . 23 февраля на таможенный пост ЖДПП Адлер Краснодарской таможни прибыл поезд-музей, следующий в Республику Абхазия. «Поезд Победы» состоит из 10 тематических вагонов, посвященных отдельным вехам Великой Отечественной войны.

Сотрудниками таможенного поста проведен таможенный контроль и осмотр поезда. Необходимые таможенные операции осуществлены без задержек.

В этот же день, мультимедийный музей на колесах открыл двери для посетителей на железнодорожной станции «Сухум».

«Поезд Победы» – это музей на колесах. Его 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных мультимедийных технологий. В отдельном вагоне представлена абхазская часть, экспонаты для которой представлены Государственным абхазским музеем и Музеем Боевой славы: каски, средства связи.

Также отражен вклад в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития.

Уникальный передвижной музей пробудет на железнодорожной станции Сухум до 25 февраля включительно, а 26 числа приедет в Гудауту.

После проведения экскурсий поезд прибудет на железнодорожную станцию Адлер, для дальнейшего следования по России.