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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»

Новости Понедельник, 24 февраля 2025 17:55
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. 23 февраля на таможенный пост ЖДПП Адлер Краснодарской таможни прибыл поезд-музей, следующий в Республику Абхазия. «Поезд Победы» состоит из 10 тематических вагонов, посвященных отдельным вехам Великой Отечественной войны.

Сотрудниками таможенного поста проведен таможенный контроль и осмотр поезда. Необходимые таможенные операции осуществлены без задержек.

В этот же день, мультимедийный музей на колесах открыл двери для посетителей на железнодорожной станции «Сухум».

«Поезд Победы» это музей на колесах. Его 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных мультимедийных технологий. В отдельном вагоне представлена абхазская часть, экспонаты для которой представлены Государственным абхазским музеем и Музеем Боевой славы: каски, средства связи.

Также отражен вклад в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития.

Уникальный передвижной музей пробудет на железнодорожной станции Сухум до 25 февраля включительно, а 26 числа приедет в Гудауту. 

После проведения экскурсий поезд прибудет на железнодорожную станцию Адлер, для дальнейшего следования по России.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2025 18:12

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