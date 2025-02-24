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Абхазия Информ

В СУХУМ ПРИЕХАЛ ИЗВЕСТНЫЙ ДОКТОР ПРОДЕУС

Новости Понедельник, 24 февраля 2025 17:57
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В СУХУМ ПРИЕХАЛ ИЗВЕСТНЫЙ ДОКТОР ПРОДЕУС

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. Российские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь в Абхазии. Известный доктор Андрей Продеус прибыл в Сухум для проведения консультаций и осмотров детей с иммунологическими заболеваниями. Это стало возможным благодаря договоренности, достигнутой ранее во время визита Бадры Гунба в Москву.

В Республиканской больнице Продеус не только осмотрел пациентов, но и разработал индивидуальные планы лечения для детей и взрослых. Кроме того, он провел совещание с коллегами в Сухумской инфекционной больнице, где обсудил вопросы назначения препаратов, их эффективности и стратегий лечения. Российский специалист также дал рекомендации по ведению сложных случаев.

Сотрудничество с российскими врачами особенно ценно для абхазских медиков, так как позволяет им повысить точность диагностики.

Заведующая детским отделением Сухумской инфекционной больницы Гуаща Цвижба отметила важность таких визитов в условиях нехватки кадров.

Родители маленьких пациентов также высоко оценили приезд российских специалистов. Они подчеркнули необходимость в таких профессорах, как Продеус, особенно учитывая отсутствие иммунологов в Абхазии.

Сам Андрей Продеус выразил теплые чувства к Абхазии и ее народу. Он также обратил внимание на необходимость заботы о пожилых людях, отметив схожесть проблем у старшего и младшего поколений.

Программа диспансеризации охватывает всю Абхазию, и до конца мая планируется обследовать более 25 тысяч человек. Это важный шаг в укреплении здоровья населения и развитии медицинского сотрудничества между Россией и Абхазией.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2025 17:58

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