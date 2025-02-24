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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАМЕРЗЛО ОЗЕРО РИЦА

Новости Понедельник, 24 февраля 2025 17:58
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В АБХАЗИИ ЗАМЕРЗЛО ОЗЕРО РИЦА

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. Редкое природное явление произошло в Абхазии – под конец зимы замерзло озеро Рица. Экскурсовод krukov. Travel разместил в соцсетях видео озера, покрытого льдом и заснеженной дороги к нему. 

Отметим, водоём находится высоко в горах, его вода всегда прохладная. Среднегодовая температура поверхности – около +10°C, но при этом зимой Рица замерзает редко. 

В эти дни в черноморских городах Абхазии температура воздуха ночью достигает – 7 градусов. Для субтропического региона большая редкость такие морозы.

Озеро Рица называют «Жемчужиной Абхазии», оно является одной из главных достопримечательностей Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2025 18:00

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