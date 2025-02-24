В АБХАЗИИ ЗАМЕРЗЛО ОЗЕРО РИЦА

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. Редкое природное явление произошло в Абхазии – под конец зимы замерзло озеро Рица. Экскурсовод krukov. Travel разместил в соцсетях видео озера, покрытого льдом и заснеженной дороги к нему.

Отметим, водоём находится высоко в горах, его вода всегда прохладная. Среднегодовая температура поверхности – около +10°C, но при этом зимой Рица замерзает редко.