ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА РАСШИРЯТ В АБХАЗИИ

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ . Главы министерств просвещения России и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами и совместный план мероприятий на 2025 год. В частности, в документе говорится о расширении возможностей изучения русского языка в Абхазии и абхазского в России.

Кравцов отметил, что Минпросвещения РФ находится в тесном контакте с абхазской стороной, что позволяет вести работу над совершенствованием образовательного процесса.

«Подписание меморандума – это естественный этап наших взаимоотношений, который позволит определить конкретные шаги на перспективу», – приводятся слова Кравцова в сообщении, которое было опубликовано на сайте Минпросвещения России.

Подписанный документ, как указано, закрепит взаимодействие РФ и Абхазии в области образования. Помимо этого, совместный план мероприятий предусматривает, в частности, проведение олимпиады по русскому языку и литературе среди абхазских школьников, а также летней образовательной школы для студентов и педагогов Абхазии.

Габлия поблагодарил Кравцова за поддержку системы образования Абхазии. Он отметил, что министерства двух стран запланировали ряд совместных мероприятий на 2025 год, реализация которых уже стартовала.