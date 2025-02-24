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Абхазия Информ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВВОЗИТЬ МИМОЗУ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Новости Понедельник, 24 февраля 2025 20:40
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВВОЗИТЬ МИМОЗУ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. Мимоза, которую везли к 8 марта в Краснодарский край из Абхазии, оказалась заразной. Ее запретили продавать, сообщили в Россельхознадзоре.

«В трех партиях мимозы обнаружен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс», – сказано в сообщении.

Зараженную мимозу обнаружили в пограничном пункте в Адлере. 211 килограммов мимозы отправили обратно в Абхазию.

29,1 тонны мимозы прошли контроль, поэтому без цветов дамы не останутся.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2025 20:41

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