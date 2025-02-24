КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ . Центральная избирательная комиссия утвердила формат эфирного времени, предоставляемого кандидатам в президенты на государственном телевидении. Им предоставляется 2,5 часа эфирного времени на АГТРК 27 февраля. Начало эфира – в 21:00.

Приветствие: ведущий зачитывает биографии каждого кандидата в президенты (до 3-х минут на биографию каждого кандидата).

Вступительное слово кандидатов в президенты на абхазском языке (до 5 минут на каждого кандидата).

Вопросы ведущих эфира: всего 4 вопроса – 2 на абхазском языке и 2 – на русском. Ответы соответственно должны даваться также на абхазском и русском языках. Если кандидат отказывается отвечать на вопрос на соответствующем языке, то он теряет время эфира. На каждый ответ отводится по 5 минут каждому кандидату. Вопросы составляются Центризбиркомом.

Дебаты кандидатов в президенты.

Итоговое завершающее слово кандидатов в президенты – до 5 минут каждому кандидату.

ЦИК рекомендует АГТРК ведущими эфира Эсму Джикирба и Роберта Джопуа.