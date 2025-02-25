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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:22
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел совещание с участием руководителей силовых структур, на котором обсудили вопросы, связанные с проведением повторного голосования по выборам президента Абхазии.

Бганба отметил, что выборы должны пройти в спокойной обстановке, как и было в первом туре голосования. И.о. президента ​поручил усилить охрану Центральной избирательной комиссии.

Глава МВД Роберт Киут сообщил, что будет усилена охрана ЦИК и избирательных участков.

Бганба также поручил МВД и СГБ в предвыборный период оградить ЦИК от давления со стороны представителей избирательных штабов.

В день голосования 15 февраля было задействовано около 900 сотрудников МВД. 1 марта за правопорядком будут следить более 1000 сотрудников милиции.

«Беспорядков в день голосования не было. Мы учли определённые моменты по усилению отдельных участков», – сказал Роберт Киут.

В Москву и Черкесск, где будут открыты участки для голосования, также будут направлены сотрудники МВД.

И.о. президента поручил руководству СГБ усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП «Псоу» с 27 февраля по 1 марта.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:26

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