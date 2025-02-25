МЧС АБХАЗИИ РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ И ГОСТЯМ РЕСПУБЛИКИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК НА ЛИЧНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ
Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:26
Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. В связи с резким ухудшением погоды и сильным снегопадом, МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам и гостям республики воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния и полностью исключить поездки в горные и предгорные районы.
Спасатели также рекомендуют соблюдать скоростной режим на автодорогах во избежание аварий и заносов на трассе.