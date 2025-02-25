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Абхазия Информ

МЧС АБХАЗИИ РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ И ГОСТЯМ РЕСПУБЛИКИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК НА ЛИЧНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:26
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МЧС АБХАЗИИ РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ И ГОСТЯМ РЕСПУБЛИКИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК НА ЛИЧНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. В связи с резким ухудшением погоды и сильным снегопадом, МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам и гостям республики воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния и полностью исключить поездки в горные и предгорные районы.

Спасатели также рекомендуют соблюдать скоростной режим на автодорогах во избежание аварий и заносов на трассе.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:27

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