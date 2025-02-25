ДАУТ ГУБЛИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ТУРНИРЕ «ЮЖНЫЙ РУБЕЖ – 5»
Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Даут Гублия одержал победу над Михаилом Алабугиным на турнире по смешанным единоборствам «Южный Рубеж – 5» в Краснодаре.
Даут Гублия – боец сочинского клуба «Левша», чемпион Кубка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по ММА, мастер спорта международного класса.
Спортсмен начал профессиональную карьеру в 2023 году в лиге ACA: Young Eagles, где провел 2 боя, одержав две досрочные победы: техническим нокаутом над Рамзаном Мусаевым и сабмишеном над Шамилем Магомедовым.