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Абхазия Информ

«ЛАСТОЧКА» ТЕПЕРЬ БУДЕТ ХОДИТЬ ИЗ СОЧИ ДО СУХУМА

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:32
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«ЛАСТОЧКА» ТЕПЕРЬ БУДЕТ ХОДИТЬ ИЗ СОЧИ ДО СУХУМА

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. С 27 февраля поезд «Ласточка», следующий из Сочи в Абхазию, продлят до Сухума. Такие изменения появились в обновленном расписании на сайте РЖД, заметил отраслевой ТГ-канал «Ну чё, народ, погнали!». Соревнования проходили 25-26 февраля в спортивном комплексе «Олимпийская деревня-80».

Теперь поезд будет отправляться из Сочи в 08:50, делать 12 остановок по пути и прибывать в Сухум. Обратно он будет отправляться в 15:42 с 8 остановками, а конечной станцией станет аэропорт Сочи, что, вероятно, связано с пассажиропотоком.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:33

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