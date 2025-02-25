«ЛАСТОЧКА» ТЕПЕРЬ БУДЕТ ХОДИТЬ ИЗ СОЧИ ДО СУХУМА

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ . С 27 февраля поезд «Ласточка», следующий из Сочи в Абхазию, продлят до Сухума. Такие изменения появились в обновленном расписании на сайте РЖД, заметил отраслевой ТГ-канал «Ну чё, народ, погнали!». Соревнования проходили 25-26 февраля в спортивном комплексе «Олимпийская деревня-80».

Теперь поезд будет отправляться из Сочи в 08:50, делать 12 остановок по пути и прибывать в Сухум. Обратно он будет отправляться в 15:42 с 8 остановками, а конечной станцией станет аэропорт Сочи, что, вероятно, связано с пассажиропотоком.