 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЕСКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПЕСКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Москва выступает за укрепление стабильной политической обстановки в Абхазии и считает важным, чтобы выборы президента завершились в рамках закона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной», – заявил Песков.

Во второй тур выборов президента Абхазии, назначенный на 1 марта, прошли вице-президент Бадра Гунба и лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба. На улицах Сухума неспокойно, сторонники оппонентов, недовольные тем, как проходит избирательная кампания, периодически высказывают претензии.

Гунба и Ардзинба заключили соглашение, однако его пункты, по мнению обеих сторон, нарушаются.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «ЛАСТОЧКА» ТЕПЕРЬ БУДЕТ ХОДИТЬ ИЗ СОЧИ ДО СУХУМА АБХАЗИЮ НАКРЫЛ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД: МЕСТНЫЕ ОЖИДАЮТ ЛАВИНЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.