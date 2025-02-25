ПЕСКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ . Москва выступает за укрепление стабильной политической обстановки в Абхазии и считает важным, чтобы выборы президента завершились в рамках закона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной», – заявил Песков.

Во второй тур выборов президента Абхазии, назначенный на 1 марта, прошли вице-президент Бадра Гунба и лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба. На улицах Сухума неспокойно, сторонники оппонентов, недовольные тем, как проходит избирательная кампания, периодически высказывают претензии.

Гунба и Ардзинба заключили соглашение, однако его пункты, по мнению обеих сторон, нарушаются.