АБХАЗИЮ НАКРЫЛ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД: МЕСТНЫЕ ОЖИДАЮТ ЛАВИНЫ
Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:34
Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Из-за сильного снегопада в Абхазии местные жители ожидают сход лавин. В Сухуме затруднено движение, техника не успевает убирать трассы.
Впервые за семь лет замёрзло озеро Рица, отметил директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия. Парк закрыт для посетителей.
Госавтоинспекция региона призвала водителей, неподготовленных к погодным условиям, воздержаться от поездок на автомобилях по республиканской трассе.
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