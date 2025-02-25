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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Абхазия Информ

АБХАЗИЮ НАКРЫЛ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД: МЕСТНЫЕ ОЖИДАЮТ ЛАВИНЫ

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:34
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АБХАЗИЮ НАКРЫЛ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД: МЕСТНЫЕ ОЖИДАЮТ ЛАВИНЫ

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Из-за сильного снегопада в Абхазии местные жители ожидают сход лавин. В Сухуме затруднено движение, техника не успевает убирать трассы.

Впервые за семь лет замёрзло озеро Рица, отметил директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия. Парк закрыт для посетителей.

Госавтоинспекция региона призвала водителей, неподготовленных к погодным условиям, воздержаться от поездок на автомобилях по республиканской трассе.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:43

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