СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ НА НУЖДЫ СВО КОНФИСКОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ . Автомобиль, изъятый на российско-абхазской границе, передан в Министерство обороны РФ. Транспортное средство марки «Skoda SUPERB» было выявлено и изъято на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. Сотрудники поста задержали автомобиль за нарушение сроков временного ввоза иностранных транспортных средств.

По решению суда машина была обращена в собственность государства.

После оформления всех документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни передали автомобиль представителям Минобороны.

С начала спецоперации на нужды военным переданы 29 транспортных средств, конфискованных по суду по фактам нарушения таможенного законодательства.