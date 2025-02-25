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Абхазия Информ

СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ НА НУЖДЫ СВО КОНФИСКОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:37
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СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ НА НУЖДЫ СВО КОНФИСКОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Автомобиль, изъятый на российско-абхазской границе, передан в Министерство обороны РФ. Транспортное средство марки «Skoda SUPERB» было выявлено и изъято на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. Сотрудники поста задержали автомобиль за нарушение сроков временного ввоза иностранных транспортных средств.

По решению суда машина была обращена в собственность государства.

После оформления всех документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни передали автомобиль представителям Минобороны.

С начала спецоперации на нужды военным переданы 29 транспортных средств, конфискованных по суду по фактам нарушения таможенного законодательства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:39

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