В МВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Сухум. 26 февраля 2025. Абхазия-Информ . Начальник управления по воспитательной работе Денис Стерлигов доложил и.о. главы Министерства внутренних дел Роберту Киут об итогах приема зачетов по физической подготовке личного состава центрального аппарата и территориальных подразделений МВД Абхазии. В ведомственном приказе были отмечены лучшие результаты сотрудником милиции по итогам аттестации 2024 года.

Роберт Киут вручил почетные грамоты сотрудникам подразделений органов внутренних дел, сдавших установленные нормативы на «отлично».

Профессиональная подготовка личного состава в Министерстве внутренних дел – ключевой элемент обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Ежегодно проводятся комплексные мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников, совершенствование навыков владения оружием и специальной техникой, а также развитие физической выносливости. Результаты аттестации учитываются при продвижении по службе и присвоении очередных званий.

Так же, в соответствии со ст. 36 Положения «О службе в органах внутренних дел Республики Абхазия» за образцовое исполнение обязанностей нагрудным знаком «Отличник милиции» награжден начальник управления тылового обеспечения МВД, полковник милиции Артем Ходжоян.

Отдельно поощрены сотрудники ведомства - участники командного шахматного турнира, посвященного Дню защитника Отечества, которые вновь, в 2025 году стали призерами среди силовых и правоохранительных ведомств Республики Абхазия.

Роберт Киут подчеркнул важность поддержания высокого уровня готовности сотрудников для эффективного выполнения служебных задач и выразил уверенность в дальнейшем совершенствовании системы профессиональной подготовки личного состава.

Об этом сообщает сайт МВД.