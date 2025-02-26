ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ СУБСИДИРУЮТ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Сухум. 26 февраля 2025. Абхазия-Информ. Администрация Нижнего Новгорода опубликовала для общественных обсуждений проект постановления о субсидировании авиаперелетов в Сухум. Возмещение части затрат авиаперевозчику из бюджета Нижнего Новгорода должно повысить туристическую привлекательность российского города, отмечается в пояснительной записке к проекту документа.
Предельный размер субсидии составит 5 тыс. руб. на каждого прилетающего и на каждого вылетающего пассажира. Перевозчику планируют компенсировать часть затрат, учтенных в стоимости оборотных рейсов из Нижнего Новгорода в столицу Абхазии.
Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум планируют запустить в 2025 году. Мэр Юрий Шалабаев отмечал, что нижегородские чиновники ведут переговоры с авиакомпаниями, которые заинтересованы в авиаперевозках по новому направлению.
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