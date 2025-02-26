РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПОМОГУТ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сухум. 26 февраля 2025. Абхазия-Информ. Фонд «Круг добра» достиг договоренности с культурно-благотворительным фондом «Ашана» о предоставлении на территории Абхазии медикаментов для лечения детей с российским гражданством, страдающих тяжёлыми и редкими заболеваниями. Соглашение было подписано Александром Ткаченко, председателем правления фонда «Круг добра», и Макиной Джинджолией – уполномоченной по правам ребёнка в Республике Абхазия и директором культурно-благотворительного фонда «Ашана».
Документ предусматривает всестороннее сотрудничество, включающее обмен информацией, консультации и экспертную поддержку в лечении редких заболеваний.
«Это начало большой дружбы, которое обеспечит уверенность в том, что дети получат комплексную всеобъемлющую поддержку», – заявил Ткаченко.
Учредитель культурно-благотворительного фонда «Ашана» Беслан Шакая отметил, что взаимоотношения между Россией и Абхазией находятся на важном этапе, и данное соглашение открывает новые горизонты в оказании помощи тяжело больным детям.
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