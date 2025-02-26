РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПОМОГУТ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Сухум. 26 февраля 2025. Абхазия-Информ. Фонд «Круг добра» достиг договоренности с культурно-благотворительным фондом «Ашана» о предоставлении на территории Абхазии медикаментов для лечения детей с российским гражданством, страдающих тяжёлыми и редкими заболеваниями. Соглашение было подписано Александром Ткаченко, председателем правления фонда «Круг добра», и Макиной Джинджолией – уполномоченной по правам ребёнка в Республике Абхазия и директором культурно-благотворительного фонда «Ашана».