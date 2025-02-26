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Абхазия Информ

СЛУЖБАМ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БУДЕТ ПЕРЕДАНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА

Новости Среда, 26 февраля 2025 18:16
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СЛУЖБАМ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БУДЕТ ПЕРЕДАНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА

Сухум. 26 февраля 2025. Абхазия-Информ. В рамках двусторонних соглашений между Администрацией города Сухум и Правительством города Москвы прибыла группа специалистов, которая обучит местных рабочих пользоваться специализированной техникой.

Как рассказали представители Фонда капитального ремонта, работы по ремонту фасада дома будут вестись с применением новых технологий полимер-цементных смесей, которые широко используются в Москве. Это позволит улучшить не только визуальный облик дома, но и его технические характеристики – теплоизоляцию, шумоизоляцию.

Восемь подъемных механизмов, так называемые, люльки, три профессиональные автовышки и средства малой механизации, которое автоматизируют производство ​– всё это передается службам Администрации Сухума. ​

Специалисты из Москвы начали ремонт фасада дома 185 совместно с сухумскими коллегами, с которыми поделятся своим опытом по капительному ремонту многоквартирных домов. Вся техника остается в пользовании служб Администрации Сухума.

Улица Эшба – главная въездная дорога в столицу республики с западной стороны. И внешний вид многоквартирных домов, первое, что видят приезжающие в Сухум. Столичная администрация с привлечением промышленных альпинистов уже отремонтировала фасады двух домов, но как оказалось, их работа весьма дорогостоящая, поэтому существовала необходимость в специализированной технике.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 26 февраля 2025 18:18

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