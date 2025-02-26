ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 26 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение «О некоторых мерах по защите историко-культурного наследия Республики Абхазия».
В связи с участившимися случаями незаконных археологических раскопок на территории Абхазии и расхищения мест древних захоронений:
1. Запрещается на территории Абхазии деятельность по поиску и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимая без разрешения Государственного управления охраны историко-культурного наследия РА.
2. МВД РА поручается в случае установления фактов подобной незаконной деятельности приостанавливать ее в административном порядке и изымать специальное техническое оборудование (металлоискатели, радары, магнитные приборы).
3. Государственному таможенному комитету поручается запретить физическим и юридическим лицам ввоз на таможенную территорию Абхази специального технического оборудования (металлоискатели, радары, магнитные приборы), позволяющего определять наличие археологических предметов в местах залегания, без согласования с Госуправлением охраны историко-культурного наследия РА.
Госуправление охраны историко-культурного наследия должно представить в установленном порядке предложения по введению уголовной ответственности за незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.
Действие пунктов 1 и 2 распоряжения не распространяется на археологические раскопки, осуществляемые Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии.
Действие пункта 3 распоряжения не распространяется на ввоз в Абхазию специального технического оборудования для нужд Минобороны, МЧС и СГБ РА.
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