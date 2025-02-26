ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

В связи с участившимися случаями незаконных археологических раскопок на территории Абхазии и расхищения мест древних захоронений:

1. Запрещается на территории Абхазии деятельность по поиску и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимая без разрешения Государственного управления охраны историко-культурного наследия РА.

2. МВД РА поручается в случае установления фактов подобной незаконной деятельности приостанавливать ее в административном порядке и изымать специальное техническое оборудование (металлоискатели, радары, магнитные приборы).

3. Государственному таможенному комитету поручается запретить физическим и юридическим лицам ввоз на таможенную территорию Абхази специального технического оборудования (металлоискатели, радары, магнитные приборы), позволяющего определять наличие археологических предметов в местах залегания, без согласования с Госуправлением охраны историко-культурного наследия РА.

Госуправление охраны историко-культурного наследия должно представить в установленном порядке предложения по введению уголовной ответственности за незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.

Действие пунктов 1 и 2 распоряжения не распространяется на археологические раскопки, осуществляемые Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии.

Действие пункта 3 распоряжения не распространяется на ввоз в Абхазию специального технического оборудования для нужд Минобороны, МЧС и СГБ РА.