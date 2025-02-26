БОЛЕЕ 1 800 ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Сухум. 26 февраля 2025. Абхазия-Информ . И.о. министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба рассказал о ходе диспансеризации школьников. Он отметил, что медосмотры стартовали в школах Сухума, Гудауты, Сухумского и Очамчырского районов. Обследование прошли более 1 800 школьников. Всего до конца мая медики осмотрят 25 тыс. ребят.

Медицинские бригады включают врачей десяти специальностей: педиатр, невролог, эндокринолог, травматолог и др. В случае выявления диагнозов ребята могут проконсультироваться с узкими специалистами, которых пока нет на базе медучреждений Абхазии, а также получить медицинскую помощь в лечебных учреждениях России.

Своими впечатлениями от диспансеризации поделилась ученица Очамчырской школы-интерната Даниэлла Сакания.

«Меня очень поразило душевное отношение к каждому ребенку. Я очень рекомендую всем школам пройти диспансеризацию – это вообще нестрашно. Очень важно следить за своим здоровьем», – рассказала она.

Детские медосмотры проводятся благодаря встрече Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Также стороны договорились о поддержке строительства республиканской детской больницы и поставке дорогостоящего ангиографа.