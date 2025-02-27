«ЛАСТОЧКА» СНОВА В АБХАЗИИ

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ . Первый поезд по маршруту Сочи – Сухум прибыл на вокзал столицы. Теперь с мая «Ласточки» будут ходить регулярно, график движения согласовывают с Абхазской железной дорогой. Отмечается, что стоимость билета существенно снизится и составит 380 рублей. На данный момент по пути в Сухум планируется совершать 12 остановок, обратно – 8. На маршруте планируется четыре состава.

По случаю события будет объявлен конкурс на символичное абхазское название для электрички. Также прогнозируется серьезный пассажиропоток во время летнего сезона и, не исключено, что рейсы будут выполняться несколько раз в день.

Напомним, что первые «Ласточки» запустили в Абхазию в 2023 году – тогда поезд Сочи – Гагра отправился в путь 8 июня.