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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Четверг, 27 февраля 2025 16:03
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. И. о. президента Валерий Бганба поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником – Днем работников СМИ Абхазии.

В поздравлении говорится:

Уважаемые работники средств массовой информации! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.

День работников СМИ – значимый день в истории Абхазии. Абхазская журналистика имеет свои традиции. К слову, работников пера всегда относились с уважением. В народе ценят ваш труд и служение народу и Родине. В самые тяжелые годы для Республики работники средств массовой информации доносили миру правду о событиях, происходивших в Абхазии. Многие из вас с оружием в руках защищали свою Родину, теряя своих друзей и коллег.

И в послевоенные годы, в отсутствие каких-либо условий для работы, вы выполняли свой профессиональный долг перед страной.

Сегодня мы по праву гордимся достижениями отечественной журналистики. Спасибо вам за служение Родине! Желаю успехов и удачи во всех творческих начинаниях!

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2025 16:05

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