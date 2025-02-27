ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые работники средств массовой информации! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.

День работников СМИ – значимый день в истории Абхазии. Абхазская журналистика имеет свои традиции. К слову, работников пера всегда относились с уважением. В народе ценят ваш труд и служение народу и Родине. В самые тяжелые годы для Республики работники средств массовой информации доносили миру правду о событиях, происходивших в Абхазии. Многие из вас с оружием в руках защищали свою Родину, теряя своих друзей и коллег.

И в послевоенные годы, в отсутствие каких-либо условий для работы, вы выполняли свой профессиональный долг перед страной.

Сегодня мы по праву гордимся достижениями отечественной журналистики. Спасибо вам за служение Родине! Желаю успехов и удачи во всех творческих начинаниях!