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Абхазия Информ

МЕЖДУ СИРИУСОМ И СУХУМОМ ЗАПУСТЯТ СКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД

Новости Четверг, 27 февраля 2025 17:07
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МЕЖДУ СИРИУСОМ И СУХУМОМ ЗАПУСТЯТ СКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. Время в пути на новом скоростном электропоезде между российским Сириусом и Сухумом составит 3 часа 20 минут. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В среду Сергей Кириенко провел совещание с представителями РЖД, где были согласованы последние детали запуска маршрута. Тестовый рейс стартует 27 февраля, а с 1 мая поезд начнет курсировать на регулярной основе.

«Все решения приняты. Новый поезд сделает маршрут удобнее для местных жителей – как в Сочи и Имеретинской долине, так и в Абхазии», – отметил Кириенко.

Поезда будут отправляться утром и возвращаться вечером. Стоимость билета составит 380 рублей, что более чем в три раза дешевле проезда на «Ласточке».

Новый поезд не будет называться «Ласточкой» – Абхазия получит право выбрать его название самостоятельно.

Кроме того, абхазские и российские молодые художники разработают его внешний облик. Во время тестового рейса один из вагонов будет предоставлен им для работы над эскизами, а победителей пригласят на завод РЖД, чтобы они лично увидели, как их идеи воплощаются в жизнь.

«Это справедливо – дать людям самим выбрать название, а молодым художникам возможность поработать над его обликом», – подчеркнул Кириенко.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2025 17:23

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