КОНКУРС «КОМАНДА АБХАЗИИ» ВЫЗВАЛ ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. Более 2 000 человек подали заявки на участие в кадровом конкурсе «Команда Абхазии», организованном по модели российского проекта «Лидеры России». Это более 1,5% взрослого населения республики, что говорит о высоком спросе на инициативу.
«Это огромный интерес, колоссальный запрос на развитие и карьерный рост у молодежи Абхазии», – отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.
Победители смогут пройти стажировки в российских госструктурах, регионах и крупных компаниях. Молодые управленцы Абхазии смогут перенять опыт участников российских кадровых программ, которые уже заняли высокие посты в государственном управлении.
Как проходит отбор?
✅ Тесты на управленческие навыки и кругозор.
✅ Эссе на мотивацию участников.
✅ Финальное испытание – оценка экспертного жюри и контроль Наблюдательного совета.
Запуск «Команды Абхазии» – важный шаг в развитии кадрового потенциала республики и укреплении партнерства с Россией.
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