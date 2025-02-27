КОНКУРС «КОМАНДА АБХАЗИИ» ВЫЗВАЛ ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ . Более 2 000 человек подали заявки на участие в кадровом конкурсе «Команда Абхазии», организованном по модели российского проекта «Лидеры России». Это более 1,5% взрослого населения республики, что говорит о высоком спросе на инициативу.

«Это огромный интерес, колоссальный запрос на развитие и карьерный рост у молодежи Абхазии», – отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Победители смогут пройти стажировки в российских госструктурах, регионах и крупных компаниях. Молодые управленцы Абхазии смогут перенять опыт участников российских кадровых программ, которые уже заняли высокие посты в государственном управлении.

Как проходит отбор?

✅ Тесты на управленческие навыки и кругозор.

✅ Эссе на мотивацию участников.

✅ Финальное испытание – оценка экспертного жюри и контроль Наблюдательного совета.

Запуск «Команды Абхазии» – важный шаг в развитии кадрового потенциала республики и укреплении партнерства с Россией.