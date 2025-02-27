 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНКУРС «КОМАНДА АБХАЗИИ» ВЫЗВАЛ ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 27 февраля 2025 17:23
Оцените материал
(0 голосов)
КОНКУРС «КОМАНДА АБХАЗИИ» ВЫЗВАЛ ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. Более 2 000 человек подали заявки на участие в кадровом конкурсе «Команда Абхазии», организованном по модели российского проекта «Лидеры России». Это более 1,5% взрослого населения республики, что говорит о высоком спросе на инициативу.

«Это огромный интерес, колоссальный запрос на развитие и карьерный рост у молодежи Абхазии», – отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Победители смогут пройти стажировки в российских госструктурах, регионах и крупных компаниях. Молодые управленцы Абхазии смогут перенять опыт участников российских кадровых программ, которые уже заняли высокие посты в государственном управлении.

Как проходит отбор?

Тесты на управленческие навыки и кругозор.

Эссе на мотивацию участников.

Финальное испытание – оценка экспертного жюри и контроль Наблюдательного совета.

Запуск «Команды Абхазии» – важный шаг в развитии кадрового потенциала республики и укреплении партнерства с Россией.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2025 17:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕЖДУ СИРИУСОМ И СУХУМОМ ЗАПУСТЯТ СКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД ДВЕ МЕДАЛИ У СУХУМСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.