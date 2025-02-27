СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: ДОЛГОСРОЧНАЯ РАБОТА АБХАЗИИ И РОССИИ ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА УВАЖЕНИИ И ДОВЕРИИ

«Наша работа совместная только разворачивается. Все договоренности, которые были достигнуты, сегодня выполняются. И вы видите, что практически все те планы, о которых мы сегодня совместно говорим, это планы долгосрочные. Мы планируем большую, серьезную, долгосрочную работу. Но, конечно, такая работа партнерская, она может строиться только на уважении и на доверии. И доверие, и уважение бывают только взаимным. И оцениваются здесь, конечно, не слова, а дела. И вот это, мне кажется, очень важно», – отметил Сергей Кириенко.