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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: ДОЛГОСРОЧНАЯ РАБОТА АБХАЗИИ И РОССИИ ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА УВАЖЕНИИ И ДОВЕРИИ

Новости Четверг, 27 февраля 2025 17:39
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СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: ДОЛГОСРОЧНАЯ РАБОТА АБХАЗИИ И РОССИИ ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА УВАЖЕНИИ И ДОВЕРИИ

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что договоренности между странами, которые были достигнуты ранее, выполняются. Среди них – строительство детской больницы в Сухуме, проведение диспансеризации детей, поставка школьных автобусов, 120 интерактивных досок в школы и другие.

«Наша работа совместная только разворачивается. Все договоренности, которые были достигнуты, сегодня выполняются. И вы видите, что практически все те планы, о которых мы сегодня совместно говорим, это планы долгосрочные. Мы планируем большую, серьезную, долгосрочную работу. Но, конечно, такая работа партнерская, она может строиться только на уважении и на доверии. И доверие, и уважение бывают только взаимным. И оцениваются здесь, конечно, не слова, а дела. И вот это, мне кажется, очень важно», – отметил Сергей Кириенко.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2025 17:41

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