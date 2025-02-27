В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XIV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ АБХАЗСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АПХЬАРЦА»

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ . Республиканский центр народного творчества им. И. Кортуа 27 февраля проведет XIV Республиканский фестиваль оркестров абхазских народных инструментов «Апхьарца». Фестиваль состоится в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Автор проекта и организатор – директор РЦНТ, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия.

В фестивале ежегодно принимают участие местные оркестры и отдельные исполнители сельских, городских, районных и республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств, а также приглашенные из регионов Российской Федерации.

Цели и задачи конкурса: содействие дальнейшему изучению, сохранению и приумножению традиций исполнительства на национальных инструментах; популяризация национальных народных инструментов и формирование позитивного имиджа исполнительства на народных инструментах; выявление и поддержка талантливых исполнителей; привлечение внимания государственных организаций и учреждений культуры, искусства и образования, СМИ и широкой общественности к проблемам сохранения и развития абхазской народной традиционной музыкальной культуры.

Порядок и условия проведения фестиваля: каждому коллективу дается право исполнения до трех номеров.

Гость фестиваля – Народный инструментальный ансамбль адыгской музыки «НАСЫП» из п. Лазаревское г. Сочи. Художественный руководитель – заслуженный работник культуры Республики Адыгея, заслуженный артист Абхазии Руслан Хейшхо.

Гала-концерт фестиваля – в 18:00. Вход бесплатный.