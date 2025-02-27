ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМС АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА ПОСТУПИЛО ОКОЛО 194 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. Государственная миграционная служба Абхазии опубликовала отчет о проделанной работе за 2024 год.
За рассматриваемый отчетный период (с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года) ГМС была проделана следующая работа:
Принято всего заявлений от иностранных граждан на получение виз – 10 692;
Принято всего ходатайств о выдаче приглашений на въезд – 70;
Уплачена госпошлина за выдачу рабочих виз – 72 944 570 руб.;
Уплачена госпошлина за выдачу приглашений на въезд – 70 224 руб.
Поставлено на миграционный учет – 22 427 человек;
Прошли медицинское обследование – 10 975 человек.
В результате обследования выявлено:
ВИЧ-инфицированных – 14 человек;
Больных гепатитом В – 470 человек;
Больных гепатитом С – 252 человека.
Поставлено на учет по месту временного пребывания – 17 204 человек.
Уплачена госпошлина за постановку на учет – 25 815 740 руб.
Легализовано (принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов – 9 960, из них – 1 451 патентов.
Принято всего заявлений от работодателей – 984.
Уплачены:
Госпошлина иностранными гражданами за выдачу разрешений на работу – 61 938 960 руб.
Госпошлина иностранными гражданами за выдачу патентов – 12 940 400 руб.
Госпошлина работодателями за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы – 19 363 500 руб.
Направлено материалов в суд в административном порядке – 212.
Направлено в Арбитражный суд – 1.
Общая сумма от штрафных санкций, поступивших в бюджет Абхазии – 576 780 руб.
Осуществлено плановых проверок в отношении работодателей – 61.
Выдворено иностранных граждан – 18.
Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС Абхазии с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 193 650 174 руб. Для сравнения: за 2023 год за счет деятельности Государственной миграционной службы в Государственный бюджет Республики Абхазия поступило 92 976 958 руб. (рост за отчетный период составил – 100.673.216 рублей).
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