ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМС АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА ПОСТУПИЛО ОКОЛО 194 МЛН РУБЛЕЙ

За рассматриваемый отчетный период (с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года) ГМС была проделана следующая работа:

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ . Государственная миграционная служба Абхазии опубликовала отчет о проделанной работе за 2024 год.

Принято всего заявлений от иностранных граждан на получение виз – 10 692;

Принято всего ходатайств о выдаче приглашений на въезд – 70;

Уплачена госпошлина за выдачу рабочих виз – 72 944 570 руб.;

Уплачена госпошлина за выдачу приглашений на въезд – 70 224 руб.

Поставлено на миграционный учет – 22 427 человек;

Прошли медицинское обследование – 10 975 человек.

В результате обследования выявлено:

ВИЧ-инфицированных – 14 человек;

Больных гепатитом В – 470 человек;

Больных гепатитом С – 252 человека.

Поставлено на учет по месту временного пребывания – 17 204 человек.

Уплачена госпошлина за постановку на учет – 25 815 740 руб.

Легализовано (принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов – 9 960, из них – 1 451 патентов.

Принято всего заявлений от работодателей – 984.

Уплачены:

Госпошлина иностранными гражданами за выдачу разрешений на работу – 61 938 960 руб.

Госпошлина иностранными гражданами за выдачу патентов – 12 940 400 руб.

Госпошлина работодателями за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы – 19 363 500 руб.

Направлено материалов в суд в административном порядке – 212.

Направлено в Арбитражный суд – 1.

Общая сумма от штрафных санкций, поступивших в бюджет Абхазии – 576 780 руб.

Осуществлено плановых проверок в отношении работодателей – 61.

Выдворено иностранных граждан – 18.

Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС Абхазии с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 193 650 174 руб. Для сравнения: за 2023 год за счет деятельности Государственной миграционной службы в Государственный бюджет Республики Абхазия поступило 92 976 958 руб. (рост за отчетный период составил – 100.673.216 рублей).