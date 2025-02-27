В АБХАЗИИ ВЗЯЛИСЬ ЗА КОНТРОЛЬ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

«В Абхазии нет никакой возможности для майнинга, учитывая наш дефицит электроэнергии. У нас неплохие показатели по изъятому у майнеров оборудованию, укрепляется законодательная, нормативно-правовая база, которая позволяет нашим правоохранительным и надзорным органам лучше бороться с этим явлением», – сказал Нанба.

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности вице-премьера Абхазии, и.о. министра энергетики и транспорта,Джансух Нанба заявил, что в стране активно борются с майнингом криптовалюты, сообщает NEWS.ru.

По его словам, запрет этого явления – государственный курс на ближайшие несколько лет.

Исполняющий обязанности главы страны Валерий Бганба распорядился о создании оперативных штабов по борьбе с незаконным майнингом.

Злоумышленники подключаются к электрическим сетям в ведении РУП «Черноморэнерго». Из-за майнинга республика может остаться без электричества.