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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВЗЯЛИСЬ ЗА КОНТРОЛЬ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Новости Четверг, 27 февраля 2025 18:00
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В АБХАЗИИ ВЗЯЛИСЬ ЗА КОНТРОЛЬ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности вице-премьера Абхазии, и.о. министра энергетики и транспорта,Джансух Нанба заявил, что в стране активно борются с майнингом криптовалюты, сообщает NEWS.ru.

«В Абхазии нет никакой возможности для майнинга, учитывая наш дефицит электроэнергии. У нас неплохие показатели по изъятому у майнеров оборудованию, укрепляется законодательная, нормативно-правовая база, которая позволяет нашим правоохранительным и надзорным органам лучше бороться с этим явлением», – сказал Нанба.

По его словам, запрет этого явления – государственный курс на ближайшие несколько лет.

Исполняющий обязанности главы страны Валерий Бганба распорядился о создании оперативных штабов по борьбе с незаконным майнингом.

Злоумышленники подключаются к электрическим сетям в ведении РУП «Черноморэнерго». Из-за майнинга республика может остаться без электричества.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2025 18:09

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