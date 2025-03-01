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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Суббота, 01 марта 2025 14:03
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В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 1 марта 2025. Абхазия-Информ. На пост президента претендуют два кандидата – Адгур Ардзинба (36 476 голосов или 36,92%) и Бадра Гунба (45 817 голосов или 46,38%), набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

В 8 часов утра по всей республике открылись все 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, а также два – в Москве и Черкесске.

Перед началом голосования члены участковых избирательных комиссий в присутствии наблюдателей подсчитали избирательные бюллетени. По двое уполномоченных на это членов комиссии поставили подписи на лицевой стороне бюллетеней в правом верхнем углу и заверили их печатью участковой избирательной комиссии. Председатели участковых комиссий опечатали пустые избирательные урны.

В основной список избирателей включено более 134 тысяч человек.

Повторное голосование будет считаться состоявшимся, если в выборах примет участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 01 марта 2025 14:06

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