В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 1 марта 2025. Абхазия-Информ . На пост президента претендуют два кандидата – Адгур Ардзинба (36 476 голосов или 36,92%) и Бадра Гунба (45 817 голосов или 46,38%), набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

В 8 часов утра по всей республике открылись все 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, а также два – в Москве и Черкесске.

Перед началом голосования члены участковых избирательных комиссий в присутствии наблюдателей подсчитали избирательные бюллетени. По двое уполномоченных на это членов комиссии поставили подписи на лицевой стороне бюллетеней в правом верхнем углу и заверили их печатью участковой избирательной комиссии. Председатели участковых комиссий опечатали пустые избирательные урны.

В основной список избирателей включено более 134 тысяч человек.

Повторное голосование будет считаться состоявшимся, если в выборах примет участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.