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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Воскресенье, 02 марта 2025 15:51
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 2 марта 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии, сообщили в Кремле.

Текст поздравления гласит:

«Уважаемый Бадра Зурабович,

примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия.

Победа на выборах, прошедших в условиях свободного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.

Рассчитываем, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов.

Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

С уважением,

Владимир Путин».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 02 марта 2025 15:54

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