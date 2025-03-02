Сухум. 2 марта 2025. Абхазия-Информ . Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии, сообщили в Кремле.

примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия.

Победа на выборах, прошедших в условиях свободного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.

Рассчитываем, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов.

Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

С уважением,

Владимир Путин».