ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 2 марта 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии, сообщили в Кремле.
Текст поздравления гласит:
«Уважаемый Бадра Зурабович,
примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия.
Победа на выборах, прошедших в условиях свободного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.
Рассчитываем, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов.
Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.
С уважением,
Владимир Путин».
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