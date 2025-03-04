 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА СТОЛИЦЫ

Новости Вторник, 04 марта 2025 18:53
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА СТОЛИЦЫ

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Градостроительного совета при главном архитекторе города Сухум. Главный архитектор столицы Светлана Шаменкова вынесла на рассмотрение членов совета архитектурно-планировочные решения ряда застройщиков, уточнив, что это еще не готовые эскизы объектов, а лишь намётки того, что они предполагают построить.

Архитекторы, общественные деятели, представители Управления охраны историко-культурного наследия и другие специалисты, входящие в Градостроительный совет скрупулезно рассматривали каждую заявку. В большинстве своем, к каждому будущему строению – будь-то торгово-офисное здание по ул. Абазинская, 20, мини-гостиница по ул. Титова, 9, многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями по ул. Ардзинба, 16-А или строительство 16-этажного гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями по ул. Джонуа, 2 – предъявлялись практически одинаковые запросы, а именно, соблюсти в исторической части города этажность, учесть плотность застройки местности и обязательно предусмотреть и заложить в проекты парковочные места.

Общественный деятель Арда Инал-ипа высказала мнение по многоэтажному гостиничному комплексу, чтобы он не превышал 10 этажей.

«Современность – не в том, чтобы построить высотное здание», – заметила она, и привела примеры старинных европейских городов, где бережно хранят исторический облик столиц.

По словам главного архитектора Сухума, будет сделан расчет плотности застройки в соответствии с Градостроительным кодексом, чтобы определить, позволит ли это построить 16 этажей.

Светлана Шаменкова проинформировала членов Градостроительного совета, что руководство городов-побратимов Сухума Уфа и Казань предложили за свой счет разработать проектно-сметную документацию и произвести работы по благоустройству набережной Диоскуров и сквера Когониа.

«Необходимо по представлению Государственного управления по охране историко-культурного наследия определить границы сквера Когониа, внесенного в основной список историко-культурного наследия Республики Абхазия», – сказала Шаменкова.

Также главный архитектор Сухума сообщила, что среди заявителей есть запрос на строительство гостиницы на месте, где находится старая площадка с детскими каруселями по ул. Когониа. У застройщика на руках судебное решение, по которому он владеет территорией части сквера на набережной со старым строением на нем. Этот объект не был на балансе у Администрации города Сухум. Члены Градостроительного совета высказались о недопустимости строительства в подобном месте.

«Помимо того, что площадок для детей с аттракционами в Сухуме нет и следовало бы по назначению использовать место и благоустроить территорию, это еще и знаковое место – рядом памятник Неизвестному солдату, памятник Миротворцу. И что из гостиницы по этим памятникам будут в бикини ходить на море?! Это кощунственно!» – подчеркнула Арда Инал-ипа.

Светлана Шаменкова поделилась, что, несмотря на имеющееся решение суда, она с председателем комиссии по землепользованию проголосовала против изменения функционального назначения земли, но большинством голосов членов комиссии решение было принято.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 04 марта 2025 19:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕКОРДНЫЕ ПОСТАВКИ МИМОЗЫ ИЗ АБХАЗИИ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8-У МАРТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.