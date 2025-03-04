ЗАСЕДАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА СТОЛИЦЫ

Сухум. 4 марта 2025. Абхазия-Информ . Состоялось заседание Градостроительного совета при главном архитекторе города Сухум. Главный архитектор столицы Светлана Шаменкова вынесла на рассмотрение членов совета архитектурно-планировочные решения ряда застройщиков, уточнив, что это еще не готовые эскизы объектов, а лишь намётки того, что они предполагают построить.

Архитекторы, общественные деятели, представители Управления охраны историко-культурного наследия и другие специалисты, входящие в Градостроительный совет скрупулезно рассматривали каждую заявку. В большинстве своем, к каждому будущему строению – будь-то торгово-офисное здание по ул. Абазинская, 20, мини-гостиница по ул. Титова, 9, многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями по ул. Ардзинба, 16-А или строительство 16-этажного гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями по ул. Джонуа, 2 – предъявлялись практически одинаковые запросы, а именно, соблюсти в исторической части города этажность, учесть плотность застройки местности и обязательно предусмотреть и заложить в проекты парковочные места.

Общественный деятель Арда Инал-ипа высказала мнение по многоэтажному гостиничному комплексу, чтобы он не превышал 10 этажей.

«Современность – не в том, чтобы построить высотное здание», – заметила она, и привела примеры старинных европейских городов, где бережно хранят исторический облик столиц.

По словам главного архитектора Сухума, будет сделан расчет плотности застройки в соответствии с Градостроительным кодексом, чтобы определить, позволит ли это построить 16 этажей.

Светлана Шаменкова проинформировала членов Градостроительного совета, что руководство городов-побратимов Сухума Уфа и Казань предложили за свой счет разработать проектно-сметную документацию и произвести работы по благоустройству набережной Диоскуров и сквера Когониа.

«Необходимо по представлению Государственного управления по охране историко-культурного наследия определить границы сквера Когониа, внесенного в основной список историко-культурного наследия Республики Абхазия», – сказала Шаменкова.

Также главный архитектор Сухума сообщила, что среди заявителей есть запрос на строительство гостиницы на месте, где находится старая площадка с детскими каруселями по ул. Когониа. У застройщика на руках судебное решение, по которому он владеет территорией части сквера на набережной со старым строением на нем. Этот объект не был на балансе у Администрации города Сухум. Члены Градостроительного совета высказались о недопустимости строительства в подобном месте.

«Помимо того, что площадок для детей с аттракционами в Сухуме нет и следовало бы по назначению использовать место и благоустроить территорию, это еще и знаковое место – рядом памятник Неизвестному солдату, памятник Миротворцу. И что из гостиницы по этим памятникам будут в бикини ходить на море?! Это кощунственно!» – подчеркнула Арда Инал-ипа.

Светлана Шаменкова поделилась, что, несмотря на имеющееся решение суда, она с председателем комиссии по землепользованию проголосовала против изменения функционального назначения земли, но большинством голосов членов комиссии решение было принято.

Об этом сообщает сайт столицы.