В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 6 марта 2025. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел совещание с участием и. о. министра здравоохранения Эдуарда Бутба и и. о. начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба. Обсуждались вопросы, связанные со строительством республиканской детской больницы, а также строительства помещения под ангиограф, который будет приобретен за счет средств российской финансовой помощи. Договоренность об этом была достигнута в начале февраля на встрече и. о. президента Бадры Гунба и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Владимир Делба отметил необходимость завершения строительных работ в срок. Республиканская детская больница должна быть сдана в эксплуатацию в 2026 году, а помещение для ангиографа должно быть готово уже к 1 июля.

И. о. министра здравоохранения доложил Владимиру Делба о масштабной диспансеризации детского населения, проводимой российскими врачами. Диспансеризация проходит с 12 февраля текущего года. Четыре медицинские бригады работают в Сухуме, Гудауте, Сухумском и Очамчырском районах. На сегодняшний день уже осмотрено 4163 ребенка.

«Часть детей, нуждающихся в лечении, направлены авиатранспортом в медучреждения. Нуждающиеся в дополнительном обследовании дети будут направляться в федеральные медицинские центры. Такая беспрецедентная акция проводится в Абхазии впервые. Бригады узкопрофильных специалистов из научного центра здоровья детей г. Москвы, а также из Саратова, Воронежа и Республики Адыгея будут находиться в Абхазии до конца мая. Планируется осмотр около 25 тысяч детей», – проинформировал Эдуард Бутба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.