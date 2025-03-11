В СУХУМ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ТАМБОВА

Сухум. 11 марта 2025. Абхазия-Информ . В столицу Абхазии с рабочим визитом прибыла делегация из города Тамбова города – побратима Сухума с 2012 года года. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что уже много лет идет плодотворное сотрудничество в самых разных сферах.

«Мы рады видеть вас на абхазской земле – в столице нашей страны городе Сухуме. Готовы обсудить наше дальнейшее сотрудничество по самым разным направлениям – это социальный блок, экономика, молодёжная политика, – для того, чтобы наши города стали ещё ближе, ещё плодотворнее сотрудничали. У нас и так в последние два года идёт интенсивное сотрудничество», – сказал Беслан Эшба.

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата Правительства Тамбовской области Валерий Карасев в свою очередь подчеркнул перспективность взаимодействия и в будущем.

Администрация Тамбовской области с сухумскими коллегами подготовила план совместных мероприятий на 2025 год, включающий проведение научно-практической конференции, конкурсы детского творчества, фотовыставки, турниры по различным видам спорта. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также занимает важное место в утвержденном плане.

«Поддерживаем проект мероприятий, которые нам предстоит провести в этом году. Я думаю, в перспективе мы будем не только плодотворно сотрудничать, а расширять все наши планы и реализовывать», – сказал Валерий Карасев.

Замминистра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева обозначила и новые направления взаимодействия, в частности, в аграрной сфере.

Заместитель главы Леон Кварчия отметил, что расширение торгового сотрудничества позволит расширить ряд позиций продукции субтропического хозяйства на прилавках Тамбова. Кроме того, есть обширное поле работы в туристической сфере, и тут важна работа турагентств для привлечения российских туристов.

На встрече отмечалось, что Тамбовская область уже много лет тесно сотрудничает с Сухумом в сфере образования и культуры. Руководители Управления образования и культуры столичной администрации выразили благодарность российской стороне, такой же плотный план работы обозначен и на 2025 год.