Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . Камеры фото- и видеофиксации выявили более 245 тысяч административных нарушений на дорогах Абхазии в 2024 году. Об этом на совещании с и.о. министра внутренних дел Робертом Киут сообщил начальник профильного управления Эдуард Сиригинава.

При этом большую часть постановлений вручить водителям не удалось из-за ряда объективных и технических проблем.

Ситуация изменится, когда введут в эксплуатацию новые аппаратно-программные комплексы, камеры фото- и видеофиксации и увеличат количество рубежей контроля на республиканской трассе.

Планируется задействовать два поста для контроля – «Эшера» и «Кодор». С внедрением системы в патрульных экипажах также начнут функционировать мобильные комплексы, которые будут выявлять нарушителей в потоке транспортных средств.

На трассе от Сухума до Псоу установлены 23 камеры.