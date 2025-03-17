ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ АБХАЗСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ. Российские врачи осмотрели около 7 тысяч абхазских школьников в рамках масштабной диспансеризации. В четырех медицинских бригадах работают по 12 российских медиков. Об этом рассказала детский хирург Екатерина Романова.
Сейчас диспансеризация идет в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах.
Самые распространенные заболевания: проблемы опорно-двигательного аппарата, болезни эндокринной системы, офтальмологические, лор-патологии.
«Уже проведено 5 телемедицинских консультаций. Некоторым детям оформлены вызовы в ведущие клиники России, некоторые уже госпитализированы», – отметила врач.
Акция продлится до конца мая, в ней примут участие около 25 тыс. детей.
Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
Последнее от Super User
- 2025 ГОД В АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ В.Г. АРДЗИНБА
- С 1 МАЯ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА
- В УГАИ МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- В СУХУМЕ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕМИНАРЫ-СБОРЫ ПО КАРАТЭ
- УСПЕХ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОК НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО В ТВЕРИ