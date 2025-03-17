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Абхазия Информ

ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ АБХАЗСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Новости Понедельник, 17 марта 2025 20:08
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ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ АБХАЗСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ. Российские врачи осмотрели около 7 тысяч абхазских школьников в рамках масштабной диспансеризации. В четырех медицинских бригадах работают по 12 российских медиков. Об этом рассказала детский хирург Екатерина Романова.

Сейчас диспансеризация идет в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах.

Самые распространенные заболевания: проблемы опорно-двигательного аппарата, болезни эндокринной системы, офтальмологические, лор-патологии.

«Уже проведено 5 телемедицинских консультаций. Некоторым детям оформлены вызовы в ведущие клиники России, некоторые уже госпитализированы», – отметила врач.

Акция продлится до конца мая, в ней примут участие около 25 тыс. детей.

Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 17 марта 2025 20:11

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