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Абхазия Информ

ПРОТИВ ГРАЖДАНИНА АБХАЗИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 18 марта 2025 14:45
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ПРОТИВ ГРАЖДАНИНА АБХАЗИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза в Российскую Федерацию из Республики Абхазия иностранного автомобиля с нарушением таможенного законодательства.

Оперативники установили, что 24-летний гражданин Абхазии ввез в Россию автомобиль представительского класс «Toyota Crown Majesta», 2004 года выпуска, якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако, в нарушение условий временного ввоза мужчина передал иномарку гражданину Российской Федерации, получив за это небольшое денежное вознаграждение. Автомобиль объявлен в розыск.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 18 марта 2025 14:49

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