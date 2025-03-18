ПРОТИВ ГРАЖДАНИНА АБХАЗИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза в Российскую Федерацию из Республики Абхазия иностранного автомобиля с нарушением таможенного законодательства.
Оперативники установили, что 24-летний гражданин Абхазии ввез в Россию автомобиль представительского класс «Toyota Crown Majesta», 2004 года выпуска, якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако, в нарушение условий временного ввоза мужчина передал иномарку гражданину Российской Федерации, получив за это небольшое денежное вознаграждение. Автомобиль объявлен в розыск.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2 млн рублей.
Южной оперативной таможней в отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).
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