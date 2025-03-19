ВНИМАНИЕ – МОШЕННИКИ!

Сухум. 19 марта 2025. Абхазия-Информ . Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию предупреждает о возросшей активности мошенников, использующих современные технологии для обмана граждан. Злоумышленники применяют различные методы, включая:

1. ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ И SMS-СООБЩЕНИЯ:

Мошенники представляются сотрудниками банков, государственных органов или служб поддержки, пытаясь получить ваши личные данные, такие как номера банковских карт, пароли, коды доступа и другую конфиденциальную информацию.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ):

Преступники могут использовать технологии ИИ для создания поддельных аудио и видеозаписей, имитирующих голоса и изображения ваших близких или знакомых. Такие сообщения могут содержать просьбы о срочной финансовой помощи или передаче конфиденциальных данных.

3. ПОДДЕЛЬНЫЕ ВИДЕОЗВОНКИ:

В мессенджерах и социальных сетях участились случаи видеозвонков, где мошенники используют фальшивые изображения или видео для создания ложного доверия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГОСКОМСВЯЗИ РА:

Никогда не сообщайте свои личные данные, пароли, коды доступа и реквизиты банковских карт по телефону, в сообщениях или через мессенджеры.

Не переходите по подозрительным ссылкам, присланным в SMS или сообщениях.

Если вам звонят или пишут якобы от имени банка или государственного органа, завершите разговор и перезвоните по официальному номеру, указанному на сайте организации.

Будьте осторожны с видеозвонками от незнакомых людей или подозрительных аккаунтов.

Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, сообщите об этом в правоохранительные органы или службу поддержки вашего банка.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ:

Мошенники часто выбирают своей целью именно вас, рассчитывая на вашу доверчивость и недостаточное знакомство с современными технологиями. Пожалуйста, будьте особенно внимательны!

Если вам звонят или пишут незнакомые люди, даже если они представляются вашими родственниками или знакомыми, не спешите выполнять их просьбы.

Обязательно обсудите с близкими, детьми или внуками любые подозрительные звонки или сообщения. Они помогут вам разобраться в ситуации.

Не стесняйтесь перепроверять информацию. Если вам говорят, что ваш родственник попал в беду, свяжитесь с ним напрямую или через других членов семьи.

Помните: ни один официальный орган или банк не будет требовать от вас перевода денег или передачи личных данных по телефону или через сообщения.

Помните: мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но ваша бдительность – лучшая защита от обмана.

Берегите себя и свои средства!

Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.