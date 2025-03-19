 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАСКРЫТА КРАЖА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Среда, 19 марта 2025 19:47
Оцените материал
(0 голосов)
РАСКРЫТА КРАЖА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 19 марта 2025. Абхазия-Информ. В качестве обвиняемой в совершении тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере привлечена жительница Московской области Смирнова Мария Александровна, 1990 г.р., временно проживающая в г. Сухум.

Согласно материалам уголовного дела гражданка Смирнова, воспользовавшись отсутствием должной бдительности со стороны заявительницы – своей знакомой, жительницы г. Сочи, 1974 г.р. и предлагая оказать помощь последней при пополнении банковской карты через банкомат, получила доступ к наличным денежным средствам последней. Полученные 250.000 рублей Смирнова М. А. внесла на счет имеющейся у нее во временном пользовании банковской карты, с которой впоследствии были осуществлены денежные переводы третьим лицам.

Также, продолжая реализовывать свои преступные намерения, обвиняемая путем свободного доступа похитила из принадлежащего заявительнице кошелька дебетовую карту банка Российской Федерации с хранившейся на счету суммой в размере 183.000 рублей. Из данной суммы гражданка Смирнова М. А. обналичила в банкоматах г. Сухум 100.000 руб. и остальные средства потратила по своему усмотрению путем оплаты личных покупок, после чего выбросила банковскую карту в мусорный контейнер по ул. Эшба.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении обвиняемой по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. На время предварительного следствия гражданка Смирнова санкционирована к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 19 марта 2025 19:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ «ДИОСКУРИАДА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.