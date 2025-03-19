РАСКРЫТА КРАЖА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 19 марта 2025. Абхазия-Информ . В качестве обвиняемой в совершении тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере привлечена жительница Московской области Смирнова Мария Александровна, 1990 г.р., временно проживающая в г. Сухум.

Согласно материалам уголовного дела гражданка Смирнова, воспользовавшись отсутствием должной бдительности со стороны заявительницы – своей знакомой, жительницы г. Сочи, 1974 г.р. и предлагая оказать помощь последней при пополнении банковской карты через банкомат, получила доступ к наличным денежным средствам последней. Полученные 250.000 рублей Смирнова М. А. внесла на счет имеющейся у нее во временном пользовании банковской карты, с которой впоследствии были осуществлены денежные переводы третьим лицам.

Также, продолжая реализовывать свои преступные намерения, обвиняемая путем свободного доступа похитила из принадлежащего заявительнице кошелька дебетовую карту банка Российской Федерации с хранившейся на счету суммой в размере 183.000 рублей. Из данной суммы гражданка Смирнова М. А. обналичила в банкоматах г. Сухум 100.000 руб. и остальные средства потратила по своему усмотрению путем оплаты личных покупок, после чего выбросила банковскую карту в мусорный контейнер по ул. Эшба.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении обвиняемой по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. На время предварительного следствия гражданка Смирнова санкционирована к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.