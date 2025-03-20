В СУХУМЕ СТАРТУЕТ ШЕСТОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ. Уже завтра, 21 марта в РДЮСШ игр города Сухум стартует шестой тур предварительного этапа чемпионата СКФО и ЮФО по баскетболу среди мужских команд.

Заключительный тур пройдет с 21 по 23 марта, по его результатам, определятся места в итоговом положении команд. В зависимости от занятых мест, станут известны четвертьфинальные пары финала восьми.