ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ. Пограничное управление СГБ РА сообщает, что правила пересечения Государственной границы Республики Абхазия с Российской Федерацией остаются без изменений. В отношении граждан Республики Абхазия при пересечении Государственной границы Республики Абхазия с Российской Федерацией действуют правила, определенные Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации «О взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и Российской Федерации» от 2 октября 2009 года, которые остаются без изменений.
Вместе с тем, необходимо отметить, что лица, имеющие статус гражданина Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» рассматриваются Российской Федерацией только как граждане России, вне зависимости от места их проживания и наличия двойного или множественного гражданства. С учетом действия данной нормы рекомендуем лицам, имеющим двойное гражданство Республики Абхазия и Российской Федерации, в целях восстановления недействительных документов Российской Федерации, обращаться в Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия.
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