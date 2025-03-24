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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРИМЕТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЭТИМ ЛЕТОМ

Новости Понедельник, 24 марта 2025 14:54
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АБХАЗИЯ ПРИМЕТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЭТИМ ЛЕТОМ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел России отменило рекомендации о воздержании поездок в Абхазию. Ограничения были введены после политических событий в республике. Теперь они сняты и россияне вновь могут отправиться на курорты Абхазии.

Ограничения были сняты накануне, несколько дней назад. Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало рекомендации для граждан РФ с призывом воздержаться от поездок в Абхазию в туристических целях – в составе туристических групп или в индивидуальном формате.

Спрос на отдых в Абхазии значительно возрос, и эксперты в туристической сфере предсказывают дальнейший рост интереса россиян к привычному туристическому направлению. Прошедшие в стране выборы стабилизировали ситуацию, и теперь жители России вновь ринутся проводить свой отпуск на абхазских пляжах.

МИД РФ призвал россиян вновь планировать свой будущий отпуск в Абхазии в весенне-летнее время. На сегодняшний день порядка 30% всех туров из РФ в Абхазию уже раскуплены, все они запланированы на предстоящее лето. Эксперты полагают, что настоящий туристический бум по продажам туров будет уже в следующем месяце, апреле, когда до начала лета останется всего 2 месяца.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 марта 2025 14:54

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