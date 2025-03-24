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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ПИЦУНДА-МЮССЕРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Новости Понедельник, 24 марта 2025 21:41
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СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ПИЦУНДА-МЮССЕРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ. На основании распоряжения и.о. премьер-министра от 21 марта 2025 года «О создании Комиссии по инвентаризации имущества Государственного учреждения «Пицунда-Мюссерский заповедник» Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия» 24 марта в Аппарате Кабинета министров состоялось первое заседание комиссии, на котором обсудили вопросы организации деятельности Пицунда-Мюссерского заповедника в части инвентаризации имущества и обеспечения режима особой охраны территории заповедника.

Поднимались вопросы о необходимости принятия решений по недопущению самовольного захвата территории заповедника, установлению ограждения по всему периметру границ заповедника и привлечения правонарушителей к ответственности.

На протяжении длительного периода времени решения об ограждении границ заповедника не принимались. В 2024 году по решению Кабинета министров были выделены средства в объеме более 15 млн рублей на приобретение ограждения протяженностью 3 км. В настоящее время работы по установке ограждения продолжаются.

Комиссии поручено осуществить контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории заповедника.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 24 марта 2025 21:44

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