УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ФЕЛИКС ГВАЗАВА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО
Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, абхазский боец погибший в зоне проведения Специальной военной операции Феликс Гвазава посмертно награжден орденом Мужества. Высокую награду брату погибшего война Гиви Гвазава вручил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили село Джирхуа Гудаутского района, возложили цветы к могиле Феликса Гвазава.
«Все граждане России высоко ценят и благодарны, что в это непростое время, когда решается вопрос борьбы России за свой суверенитет и свое место в мире, многие сыны абхазского народа плечом к плечу, также как когда-то россияне воевали за независимость Абхазии, в сложный для России момент рядом с нами и мы это никогда не забудем.
К сожалению, вашего брата не вернуть, но он настоящий Герой! Воевал как настоящий войн и герой, пусть это награда хранится в вашей семье», – сказал Сергей Кириенко, вручая орден брату героя.
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