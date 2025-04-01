УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ФЕЛИКС ГВАЗАВА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили село Джирхуа Гудаутского района, возложили цветы к могиле Феликса Гвазава.

«Все граждане России высоко ценят и благодарны, что в это непростое время, когда решается вопрос борьбы России за свой суверенитет и свое место в мире, многие сыны абхазского народа плечом к плечу, также как когда-то россияне воевали за независимость Абхазии, в сложный для России момент рядом с нами и мы это никогда не забудем.

К сожалению, вашего брата не вернуть, но он настоящий Герой! Воевал как настоящий войн и герой, пусть это награда хранится в вашей семье», – сказал Сергей Кириенко, вручая орден брату героя.