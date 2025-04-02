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Абхазия Информ

НА РАСШИРЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ПЕРЕХОДА НА ГОСГРАНИЦЕ РОССИЯ ВЫДЕЛИЛА 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 01:16
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НА РАСШИРЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ПЕРЕХОДА НА ГОСГРАНИЦЕ РОССИЯ ВЫДЕЛИЛА 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. В 2025 году Россия и Абхазия ожидают рекордное количество российских туристов в республике, заявил Сергей Кириенко.

«Бадра Зурабович принял решение в структуре МВД Абхазии выделить отдельное подразделение туристической полиции, которое будет заниматься обеспечением безопасности для прибывающих туристов», – рассказал первый замруководителя Администрации президента РФ.

На расширение пограничного перехода на госгранице Россия выделила 10 млрд рублей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 01:18

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