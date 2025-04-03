СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОСМОТРЕЛ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ФАСАД ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ДОМА В СУХУМЕ

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко осмотрел девятиэтажный дом у въезда в Сухум, фасад которого отремонтирован при поддержке Правительства Москвы. Сергея Кириенко сопровождал и. о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба.

Заместитель директора филиала ГАУ «МосжилНИИпроект» Сергей Ушаков рассказал о проведенных работах в доме №185 по улице Эшба.

Фасад дома значительно пострадал во время войны в Абхазии. Из 3600 квадратных метров фасада было разрушено 1200. Ремонтные работы были начаты 24 февраля и были завершены 1 апреля. Ремонт фасада дома велся с применением новых технологий полимер-цементных смесей, которые широко используются в Москве. Это позволит улучшить тепло и шумоизоляцию дома.

«Восстановлены все поврежденные элементы, в том числе перекрытия балконов. Дополнительно сделали козырёк и восстановили декоративную штукатурку, окрашенную согласно колористическому решению архитектурного отдела Сухума, повесили корзины для кондиционеров», – проинформировал Сергей Ушаков.

Московские специалисты начали ремонт фасада дома совместно с сухумскими коллегами, с которыми поделились опытом по капительному ремонту многоквартирных домов.

Жители дома выразили огромную благодарность Сергею Кириенко и всем, кто принимал участие в ремонте фасада.

Об этом сообщает сайт столицы.