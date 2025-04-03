СУХУМСКАЯ КОМАНДА «АБАЗГ» ЗАНЯЛА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Образовательном центре «Сириус» прошел всероссийский футбольный турнир среди детских команд, организованный под названием «Кубок Будущих Легенд». Турнир, который традиционно проводится в городе Сочи три раза в год (весной, летом и осенью), является значимым спортивным событием, способствующим развитию детского футбола и предоставляющим участникам и зрителям яркие эмоциональные впечатления.

В турнире приняли участие 10 команд, среди которых была команда «Абазг» из города Сухум. В состав команды вошли воспитанники секции футбола Управления по делам молодежи и спорта города Сухум.

Соперниками «Абазг» стали команды ЦСК «Оренбург», «Адмирал-ВМФ-1», ДЮФА «ЦСК», «Заря» (город Сочи), АФ «Финт», а также команды «Динамо Москва» (Уфа), «Черноморец» (Адлер), «Адмирал-ВМФ-2» и ФК «Движ».

Команда «Абазг» провела четыре игры. В ходе соревнований команда одержала победу над тремя соперниками и уступила только одной команде. Юные спортсмены из Сухума успешно прошли в полуфинал и финал турнира. В матче за третье место команда заняла второе место, уступив в решающей игре.

По итогам турнира сухумская команда «Абазг» заняла четвертое место.

За выдающиеся достижения на турнире юный футболист Лакрба Давид был признан лучшим игроком команды. Также был отмечен игрок Пилия Эснат, который получил приз как лучший ассистент команды.

Тренирует команду «Абазг» Хондро-Оглы Анатолий, тренер Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.