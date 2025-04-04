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Абхазия Информ

СИМВОЛ «ЭСТАФЕТЫ ПОБЕДЫ» ПРИБЫЛ В СУХУМ

Новости Пятница, 04 апреля 2025 19:00
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СИМВОЛ «ЭСТАФЕТЫ ПОБЕДЫ» ПРИБЫЛ В СУХУМ

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» прошла у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. Она начала свой путь по России 2 февраля 2025 года вдоль внешних границ государств-участников СНГ, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Со 2 по 8 апреля 2025 года акция будет проходить в Абхазии. 4 апреля «Эстафету Победы» встречал Сухум.

Эстафета проводится в целях популяризации мужества и героизма Советского народа в Великой Отечественной войне, активизации патриотического воспитания подрастающего поколения и призвана сохранить историческую память о подвиге советских воинов, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов военных событий, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами России и Абхазии.

В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, заместители главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, общественность. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. В акции приняли участие также учащиеся общеобразовательных учреждений Сухума. Юные сухумцы, многие из которых праправнуки ветеранов и участников Великой Отечественной войны и внуки ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

На торжественном митинге, посвящённом встрече «Эстафеты Победы», начальник Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергей Щедрин рассказал, что эстафета уже проделала путь длиною в тысячу километров, а стартовала она в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, и завершится она 28 мая, в День пограничника, в Москве. Сергей Щедрин подчеркнул, что сегодня абхазские и российские военные совместно охраняют госграницу и плечом к плечу воюют на СВО.

«Нет сомнений, что граждане Российской Федерации и Республики Абхазия сохранят историческую память о Великой Отечественной войне, не допустят фальсификации ее итогов, приумножат традиции, заложенные нашими предшественниками», – сказал он.

Посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин заметил, что «Эстафета Победы» открывает цикл масштабных мероприятий, которые пройдут в Абхазии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, он также выразил благодарность руководству Абхазии за внимание, оказываемое организации юбилейных торжеств, и отметил вклад Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Обращаясь к собравшимся вице-президент Абхазии Беслан Бигвава отметил важность сохранения памяти о подвиге советского народа на фронте и в тылу, внёсших свой вклад в Победу над фашизмом. Из Абхазии на фронтах ВОВ сражались более 55 тысяч человек, более 17 тысяч не вернулись домой, а 22 воина удостоились звания Героя Советского союза.

«Дорогие друзья! Позвольте приветствовать вас от имени руководства Республики Абхазия. Мы с вами сегодня присутствуем на очень важном мероприятии. Акция «Эстафета Победы» – это символ памяти, мужества и стойкости, наших народов. Она даёт возможность молодёжи знать про подвиги своих дедов и прадедов. Мы благодарны командованию пограничного управления ФСБ России в Абхазии за организацию этой важной акции. Спасибо всем, кто помнит подвиг наших воинов, всем, кто участвует в организации «Эстафеты Победы». Вечная память нашим Героям!» – сказал вице-президент Абхазии.

После окончания митинга состоялся концерт, организованный министерством культуры Абхазии, Администрацией города Сухум и Погрануправлением ФСБ России в Абхазии. Певцы абхазской эстрады исполнили песни военных лет.

Вдоль площади перед памятником Неизвестному солдату прошла выставка, на которой экспонировались плакаты времен Великой Отечественной войны. Также любой желающий может угоститься солдатской кашей и напитками на полевой кухне.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 04 апреля 2025 19:04

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