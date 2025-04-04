ТУРОПЕРАТОРЫ ЖДУТ, ЧТО ОТЕЛЬЕРЫ АБХАЗИИ СНИЗЫТ ЦЕНЫ

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Продавать билеты в Сухум, если авиаперелеты стартуют в мае, нужно уже сейчас, говорят эксперты. «Каждый день задержки – парочка недозагруженных бортов», –комментируют в компаниях. Спрос на Абхазию продолжает рост после президентских выборов и отмены рекомендации Минэка и МИД не посещать страну и не продавать туда туры. Пока рост объемов бронирований по сравнению с прошлогодним оценивают максимум в 15%. Эксперты ожидают, что некоторым отелям даже придется снижать цены.

«Если все, в том числе и перевозчик, уверены, что рейсы будут, билеты должны уже стоять в продаже, – сказал генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. – Если авиакомпания с рейсами в Сухум выйдет на рынок, условно, 10 мая, к тому времени половина туристов уже сделает свой выбор и приобретет какие-то билеты. Даже если цена будет очень хорошей, никто не станет менять перелет в Адлер по невозвратному тарифу».

По словам эксперта, время уходит, нужно готовиться к открытию и параллельно разворачивать продажи. Эти задержки, по его словам, стоят перевозчику «парочки непроданных бортов».

Директор по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей отметила, что прямое авиасообщение помогло бы загрузить районы, расположенные рядом с Сухумом и далее. По ее словам, сейчас они неплохо застраиваются и там уже есть интересные объекты.

Как напомнил Сергей Ромашкин, наиболее популярные у российских туристов Пицунда и Гагры находятся ближе к аэропорту Адлера.

«Да, туристам приходится проходить границу, которая раздражает своими очередями, но, если путешественники прилетят в Сухум, они не сократят, а наоборот удлинят свой путь. Да и границу все равно придется проходить — в аэропорту, а как там все будет организовано, мы не знаем», – подчеркнул Сергей Ромашкин. Еще один вопрос в маршрутной сети и пропускной способности Сухума – из скольких российских городов туда будут летать рейсы, с какой частотой.

В беседе с газетой «КоммерсантЪ» вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян предположил, что билеты в Сухум будут дороже примерно на 30%, чем в аэропорт Сочи. По его словам, лучше всего поставить больше электричек из аэропорта в Адлере. В день должно ходить минимум четыре-пять «Ласточек» в Абхазию (сейчас их две).

«Да, через аэропорт Адлера «Ласточки» нужны, но они должны идти гораздо быстрее, чем ходили в прошлом году. Когда мы изучали эту тему, выяснили, что время в пути — 4 часа (по расписанию: до Гагр – 3 часа 20 минут, до Пицунды – 4 часа – прим. ред.), – сказал Сергей Ромашкин. По его словам, если дорога будет занимать больше 2 часов, туристы предпочтут такси.

Из плюсов, связанных с транспортной доступностью, в туроператоре «Алеан» отметили реконструкцию КПП «Псоу», которая началась уже в этом году, в результате нее должно должна повысить пропускная способность на границе.

Спрос на Абхазию после падения вернулся к показателям 2024 года и даже, по мнению ряда экспертов, превысил их.

«В январе-феврале продажи шли заметно хуже, чем в эти же месяцы год назад. Но март нам вернул все, что было потеряно. По итогам трех месяцев мы даже в небольшом плюсе», – рассказал Сергей Ромашкин. По его мнению, результат в этом году будет на 10-15% лучше, чем в 2024-м, если хватит отельной базы.

«Абхазия строит много, но, на мой взгляд, все равно пока не успевает за растущим спросом, – пояснил он. – В прошлые годы, если турист приходил в июле, мы уже ничего не могли ему предложить на август, потому что все было раскуплено еще весной».

По данным компании «Алеан», спрос на летние туры в Абхазию относительно прошлогоднего вырос на 15%. Цены увеличились в пределах 20%.

При этом Евгения Кизей рассказала, что даже когда действовали рекомендации Минэка, большинство топовых объектов продавались так же активно, как и раньше. Например, «Самшитовая роща», «Жоэквара» Однако, по словам эксперта, бронирования некоторых известных на российском рынке объектов до сих пор никак не раскачаются, в том числе, «всеми любимого Amra Park Hotel & Spa».

«Может быть, дело в цене – на май уже пошли SPO. Если в июне будет такая же загрузка, то и на этот месяц ждем снижения цен. На июль и август – вряд ли», – отметила Евгения Кизей.

По ее словам, в среднем отели подняли цены на 15-20% в этом году, а по спецпредложениям снижают стоимость примерно на это же значение.