НИЖНИЙ НОВГОРОД ПОТРАТИТ 14,8 МЛН РУБЛЕЙ НА СУБСИДИРОВАНИЕ РЕЙСОВ В СУХУМ

Сухум. 4 апреля 2025. Абхазия-Информ. Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала объявление об отборе получателя субсидии для выполнения международных рейсов в столицу Абхазии Сухум. Соответствующий приказ департамента развития туризма появился на сайте администрации 2 апреля.

Заявки от участников отбора принимают до 13 апреля. Размер субсидии на один оборотный рейс составит 75% от затрат, но не более 704 тыс. руб. Общий объем субсидии предусмотрен в размере почти 14,8 млн руб., он рассчитан на выполнение рейсов до 31 октября 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», планы запуска прямых рейсов в Сухум мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев озвучил в феврале после посещения абхазской столицы. Это будет первый город, авиарейсы в который планируют субсидировать из муниципального бюджета.